Coronavirus: contagiato bimbo nato da 30 ore (Di mercoledì 5 febbraio 2020) C’è il soggetto più giovane ad aver contratto il Coronavirus: secondo quanto rende noto l’agenzia Xinhua, un neonato è risultato positivo al test per il virus cinese dopo sole 30 ore dalla nascita. Il bimbo è nato il 2 febbraio a Wuhan, la città epicentro dell’epidemina. Anche la madre, ovviamente, era risultata positiva al test prima del parto, rende noto l'Union Hospital, affiliato al Tongji Medical College della Huazhong University of Science and Technology. Coronavirus: donna ricoverata a Verona, primo test negativo. 600 italiani ancora bloccati in Cina Coronavirus, bilancio si aggrava. 600 italiani bloccati in Cina: "In Italia pensano solo chi è a Wuhan, aiutateci" Il neonato pesa 3,25 kg ed è in condizioni stabili, tenuto sotto costante osservazione da parte del personale medico. Si tratterebbe del primo caso di ... blogo

MinisteroSalute : Nuovo #coronavirus: ?se prendo gli antivirali prevengo l'infezione? ?come faccio a sapere se la mia tosse è dovuta… - repubblica : Coronavirus, contagiato il medico eroe cinese che per primo lanciò allarme [aggiornamento delle 18:18] - AnnaAscani : Questa sì che è una buona notizia! Non è stato contagiato dal #coronavirus lo studente italiano che non è potuto pa… -