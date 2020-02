Coronavirus, «condizioni stazionarie» per la coppia di turisti cinesi. Ricoverata l’addetta dell’albergo di Verona dove soggiornarono i due (Di mercoledì 5 febbraio 2020) È stata Ricoverata in via precauzionale al Policlinico di Verona un’addetta dell’albergo dove ha soggiornato una notte la coppia cinese risultata positiva al Coronavirus e attualmente in prognosi riservata allo Spallanzani di Roma. È stato il marito della donna a chiamare i sanitari dopo che la moglie è stata colpita da febbre. La donna è stata portata in isolamento per essere sottoposta ai test assieme ai due figli, come prevedono i protocolli ministeriali. Intanto, le condizioni della coppia – che si sono aggravate secondo l’ultimo bollettino diffuso ieri, 4 febbraio – ora sarebbero stazionarie. I due, marito e moglie, hanno superato la notte e sono ancora in terapia. Secondo quanto si apprende, l’aggravamento potrebbe rientrare nel decorso del virus che prevede anche momenti di “crisi” in questo caso dovuti a difficoltà ... open.online

