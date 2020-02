Coronavirus, come si cura e quale terapia viene somministrata ai pazienti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus, come si cura e quale terapia viene usata sui pazienti. Proviamo a fare chiarezza (senza fare allarmismi). La notizia dell’aggravarsi delle condizioni dei pazienti cinesi ricoverati allo Spallanzani solleva una domanda che sorge spontanea. come si cura il Coronavirus? Che tipo di terapia viene adottata? E soprattutto, è efficace? Proviamo a fare chiarezza a riguardo, come sempre con lo scopo di evitare inutili e pericolosi allarmismi. https://it.wikipedia.org/wiki/Coronavirus#/media/File:Coronaviruses 004 lores.jpg Lo sviluppo della malattia Partiamo dalle basi e proviamo a capire come si sviluppa la malattia nei soggetti affetti. Nei casi più gravi, il Coronavirus porta a una polmonite virale particolarmente aggressiva e con ripercussioni al sistema respiratorio fino all’insufficienza respiratoria. come accaduto per i soggetti ricoverati a Roma, si ... newsmondo

matteosalvinimi : 'L'Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus'. Quindi il problema potrebbe arrivare anche da chi s… - serracchiani : Come nel caso dei vaccini, dovrebbero essere i medici e i ricercatori a indicare le misure più opportune e più effi… - NicolaPorro : #Coronavirus, #Spallanzani primo nel mondo a isolare il #virus è una #FakeNews! Bossi glorificato da Lerner, che lo… -