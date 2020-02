Coronavirus, Coldiretti: tempesta perfetta con Brexit, dazi USA ed embargo russo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Il clima recessivo provocato dall’emergenza Coronavirus si estende dai mercati finanziari a quelli delle materie prime fino al commercio reale con una brusca frenata delle esportazioni di frutta e verdura fresca Made in Italy che avevano fatto segnare in Cina il record storico con un balzo nel 25% grazie alla progressiva apertura del gigante asiatico“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle proiezioni su dati Istat relative ai primi dieci mesi del 2019 divulgata al Fruit Logistica di Berlino la principale fiera internazionale di settore dove è presente il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini per incontrare gli operatori italiani, i più presenti all’evento che temono la tempesta perfetta fra Brexit, embargo russo e dazi Usa. “I vincoli ai trasporti per cercare di contenere il contagio – sottolinea la Coldiretti – si stanno ... meteoweb.eu

LavoroLazio_com : Coronavirus, Coldiretti: sos frutta dopo +25% export in Cina - coldirettimo : Coldiretti: il clima recessivo provocato dall’emergenza coronavirus colpisce anche la esportazioni di prodotti agro… - radiofujiko : #Coronavirus, l'ennesimo bastone nelle ruote dell'agroalimentare emiliano. @coldiretti -