Coronavirus: cinesi ricoverati a Roma si aggravano, controlli con termoscanner a Fiumicino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Si aggiornano i numeri sul Coronavirus. È salito a 24.324 il numero delle persone contagiate in Cina, mentre in Italia si sono aggravate le condizioni cliniche dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma. Si aggravano i due pazienti a Roma Nella giornata di ieri è stato rivelato che le due persone affette da Coronavirus a Roma, sono state trasferite in terapia intensiva. “Hanno avuto un aggravamento a causa di una insufficienza respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva“, fanno sapere dallo Spallanzani. Il Premier Conte ha assicurato che i due hanno le migliori cure “che si possano assicurare“. termoscanner a Fiumicino Per i passeggeri che in questi giorni arrivano allo scalo di Fiumicino ci sono novità. Sono infatti partiti ufficialmente i controlli della ... thesocialpost

