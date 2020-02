Coronavirus: chi sono i due cinesi ricoverati allo Spallanzani (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Continuano a peggiorare le condizioni della coppia cinese, ricoverata al Centro Nazionale delle Malattie Infettive Spallanzani di Roma dopo essere risultata positiva al Coronavirus. La coppia nel reparto di Rianimazione dello Spallanzani I due cittadini cinesi sono stati trasferiti nel reparto di Rianimazione in seguito a un peggioramento “delle condizioni cliniche a causa di un’infezione respiratoria, come segnalato nei casi fino ad ora riportati in letteratura. Pertanto è stato necessario un supporto respiratorio in terapia intensiva”, ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia. “I pazienti sono monitorati in maniera continuativa e sono sottoposti a tutte le cure, anche farmacologiche del caso, compresi farmaci antivirali sperimentali” ha aggiunto, secondo quanto riporta La Stampa. Le tappe del tour italiano della coppia La coppia di pensionati ... thesocialpost

