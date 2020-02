Coronavirus: casi di razzismo verso i cinesi anche su TikTok (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’estendersi dell’epidemia del Coronavirus ha portato ad una psicosi generale, spesso infondata. Oltre alle chiamate folli al ministero della salute, per eliminare eventuali dubbi -la maggior parte insensati- sono tanti gli episodi di diffidenza e razzismo verso la popolazione cinese. Coronavirus, razzismo sui social L’allarme generale per il Coronavirus è ovviamente esploso anche sui social. Questa volta siamo su TikTok, famosa applicazione utilizzata dai giovanissimi per fare video. Uno dei tanti profili della piattaforma è quello di Denise e Andrea, 21 e 24 anni, usato spesso dalla coppia per fare video sulla loro vita. Ma c’è un problema, almeno secondo gli utenti di TikTok: Andrea è cinese. Il ragazzo è stato bombardato di insulti, perlopiù razzisti, e additato come “portatore del virus”. Dalle analisi appare come i giovanissimi (sui 13 anni di ... notizie

