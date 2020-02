Coronavirus: boom di vendite di mascherine in un’azienda di Macerata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un’azienda di Macerata è stata costretta ad assumere nuovi dipendenti a causa dell’impennata nelle vendite di mascherine seguite all’emergenza Coronavirus. Se prima in un anno riusciva a commerciarne 50 mila, ora ha raggiunto le 100 mila richieste a settimana. Coronavirus: vendita di mascherine in un’azienda di Macerata Prima la Gammadis Srl era una semplice azienda familiare di Civianova gestita da tre fratelli. Ora da piccola impresa ha dovuto assumere nuovo personale per far fronte all’enorme richiesta di materiale precauzionale. “Ci chiamano da tutta Italia, anche dal Vaticano che ne ha ordinate 300 mila“, hanno affermato i vertici, spiegando che con quei numeri arriveranno ad triplicare i loro dipendenti. Se infatti l’incubo del contagio ha già messo in ginocchio diversi settori dell’economia mondiale con la chiusura temporanea ... notizie

