Coronavirus, boom di nuovi contagi in Cina: 24.300 casi accertati e 490 morti, 10 persone infette su nave da crociera (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il bilancio dei morti per l’epidemia di Coronavirus in Cina è salito a 490: lo hanno riferito le autorità di Pechino. Nella provincia dell’Hubei sono stati 65 i nuovi decessi. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, nelle ultime 24 ore si è registrato un boom di contagi, con 3.887 nuove infezioni, mentre i morti sono stati pari a 65: numero che fa salire a 490 il bilancio totale dei decessi provocati dal virus in Cina e a oltre 24.300 il numero dei casi accertati. I pazienti affetti da Coronavirus che sono guariti e sono stati dimessi con successo dagli ospedali in Cina si sono portati a 898 (+268). Singapore, Malesia e Thailandia hanno riferito di nuove infezioni di persone che non erano state in Cina. Sarebbero inoltre almeno 10 i contagiati dal nuovo Coronavirus a bordo della nave da crociera Diamond Princess messa in quarantena dal Giappone: lo riporta il ... meteoweb.eu

