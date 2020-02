Coronavirus, bollettino medico Spallanzani: turisti cinesi in terapia intensiva e prognosi riservata (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I due turisti cinesi affetti da Coronavirus e ricoverati allo Spallanzani, si trovano ancora nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata, ma le condizioni restano stazionarie. Ricoverate altre 4 persone sospettate di aver contratto il virus: attualmente sono in corso test per verificare se c'è positività al contagio. fanpage

