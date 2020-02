Coronavirus: a rischio non solo la salute, ma anche l’economia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Coronavirus: a rischio non solo la salute, ma anche l’economia Nell’epoca del mercato globale, la diffusione del nuovo Coronavirus, con annesso rischio di pandemia, non può non avere delle gravissime ripercussioni economiche a partire dagli effetti sui mercati finanziari. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri assicura che la priorità del governo è quella di tutelare la sicurezza dei cittadini, tuttavia, non ha fornito alcuna rassicurazione in merito alla stabilità dell’economia italiana. Coronavirus: il precedente della SARS Se si considera l’impatto che ebbe il virus Sars – partito proprio dalla Cina nel 2002 provocò centinaia di morti – non solo dal punto di vista sanitario, ma anche sui mercati finanziari, ci sono evidenti ragioni per essere preoccupati. La questione non riguarda tanto la gravità della malattia – nulla fa ... termometropolitico

