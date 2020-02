Coronavirus: 100 espositori cinesi hanno cancellato la loro presenza al Fruit Logistica di Berlino (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Buyer cinesi sono stati costretti a disertare la principale fiera mondiale dell’ortofrutta a causa delle quarantene nelle città e del blocco precauzionale di voli con il gigante asiatico“: lo rende noto la Coldiretti presente al Fruit Logistica di Berlino dove erano attesi 100 espositori cinesi che “hanno cancellato la loro presenza a causa della diffusione del Coronavirus. Come misura precauzionale – spiega Coldiretti – le autorità tedesche hanno imposto a ogni partecipante alla fiera di compilare una dichiarazione obbligatoria allo scopo di identificare coloro che sono a rischio Coronavirus come chi negli ultimi 14 giorni ha fatto un viaggio nella provincia di Hubei o è entrato in contatto con persone con un’infezione confermata da Coronavirus e con sintomi tipici come febbre, tosse e fiato corto. Se un partecipante appartiene al gruppo a rischio o ... meteoweb.eu

