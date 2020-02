Conflitto d’interessi insanabile. Basta difendere i vitalizi. Parla Di Nicola (M5S): “La Commissione va azzerata. Se la Casellati non provvede, intervenga il Quirinale” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Non resta che una via d’uscita. Azzerare la Commissione contenziosa di Palazzo Madama per palese e insanabile Conflitto d’interessi e reinsediarla ex novo”. Il senatore M5S, Primo Di Nicola, non usa mezze parole. Lui che da cronista de L’Espresso per la prima volta svelò lo scandalo dei vitalizi, pubblicando nel 1999 gli elenchi dei beneficiari dello sfacciato privilegio più odiato dagli italiani, non ci sta. L’organo giudicante che il 20 febbraio deciderà la sorte dei circa 700 ricorsi degli ex senatori contro il ricalcolo contributivo degli assegni, dopo l’intreccio di rapporti tra alcuni suoi componenti denunciato da La Notizia e le rivelazioni del Fatto sulla sentenza già scritta, “mina profondamente la credibilità del Senato”. Eppure la presidente Casellati non sembra intenzionata ad accogliere la vostra richiesta. Appellandosi all’autonomia e all’indipendenza dell’organismo che ... lanotiziagiornale

