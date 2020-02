Comune Roma: elenco iniziative per XXVIII Giornata Mondiale Malato (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma – In occasione della XXVIII Giornata Mondiale del Malato prevista per l’11 febbraio 2020 Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, nell’ambito del progetto ‘Patrimonio in Comune. Conoscere e’ Partecipare’ – in collaborazione con le Direzioni Generali di alcune strutture sanitarie – martedi’ 11 febbraio e mercoledi’ 12 febbraio ha organizzato un programma di attivita’ in diversi ospedali della Capitale per raccontare la storia della citta’ di Roma, dei monumenti, delle collezioni dei Musei Civici. Un’iniziativa per coinvolgere tutti i cittadini, nessuno escluso, nell’esperienza di conoscenza del patrimonio, esplorando insieme le possibilita’ di una ‘cura’ attraverso l’arte. Un’attivita’ che si rafforza in ... romadailynews

GianniGirotto : 2,5 MILIARDI DI RISPARMI PER #ROMA Svolta storica per il più grande Comune italiano, si chiude la gestione commiss… - Roma : #RomaSmartCity, approvate le linee guida del piano strategico. Si punta su hi-tech e big data. Obiettivo migliorare… - Roma : Campidoglio, debito ordinario diminuito di 300 milioni di euro. È quanto registrato nel rendiconto di gestione 2019… -