Come San Francisco è diventata la spina nel fianco d’America (Di mercoledì 5 febbraio 2020) (foto: Smith Collection/Gado/Getty Images). Un articolo estratto da Questa è l’America (Mondadori), il nuovo libro di Francesco Costa, vicedirettore del Post * Fino a centocinquant’anni fa San Francisco praticamente non esisteva. Quello che la trasformò in una vera città fu la corsa all’oro. Quando intorno alla metà dell’Ottocento si cominciò a trovare oro nella zona della baia, decine di migliaia di persone raggiunsero San Francisco e fecero fortuna; la sua stessa famosissima Chinatown nacque nel 1870 Come insediamento degli operai cinesi nelle miniere. Di decennio in decennio la popolazione dell’intera regione crebbe moltissimo, ma San Francisco restò – ed è ancora oggi – una città statunitense atipica, perché non è una megalopoli: ha appena 800mila residenti ed è grande quanto Siena. E qui cominciano i problemi. Un posto così piccolo che da più di mezzo secolo attira ... wired

