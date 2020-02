Come il terrorista Luca Traini è diventato l’eroe dei razzisti italiani sul web (Di mercoledì 5 febbraio 2020) “Il vendicatore”, “l’ultimo legionario”, “il dio della guerra razziale”. A due anni di distanza dall’atto terroristico che provocò il ferimento di sei persone di origine straniera, Luca Traini sconta oggi una condanna a 12 anni di carcere (confermata in appello lo scorso 2 ottobre), ma tra i razzisti italiani l’eco della sua fama non accenna a spegnersi. In particolare su VKontakte, il social network russo noto per le sue regole di moderazione molto blande, Traini è diventato una sorta di icona dell’anti-immigrazione. E mentre sulla piattaforma si moltiplicano gli appelli alla scarcerazione del trentenne radicalizzatosi in ambienti neofascisti, c’è persino chi inneggia alla pulizia etnica. La guerra razziale “In realtà Traini ha una sola colpa, non ha ucciso nemmeno una scimmia ne*ra quando avrebbe potuto mirare meglio e stendere tutti quei luridi ... wired

