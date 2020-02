Come capire il linguaggio del corpo del cane (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Come capire il linguaggio del corpo del cane? Se è appena arrivato un cucciolo in casa e volete accoglierlo al meglio, forse sarebbe bene cominciare a capire quali sono i segnali che ci manda con le diverse parti del corpo. Perché non sempre il loro body language coincide con il nostro. Chiara Passalacqua, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Vice Presidente di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienza del Comportamento Animale), spiega che è sempre importante riconoscere la comunicazione dei cani. Soprattutto dei cuccioli che fanno il loro ingresso nelle nostre case e nelle nostre famiglie. “Quando arriva un cucciolo ci sono comportamenti che possiamo aspettarci Come mordicchiare, lo scodinzolio vivace o la lotta con cuccioli di analoga età. Sono tutti modi per prendere le misure di se stessi, del proprio corpo, della propria forza: esercizi che, sotto forma di gioco, ... bigodino

