Cina | un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus a Wuhan

Cina, un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus Un neonato di 30 ore è risultato positivo al test del Coronavirus. Accade a Wuhan, in Cina: il bimbo è il più giovane ad aver contratto la patologia, ed è stata la madre ad infettarlo. Il neonato e la madre sono in condizioni stabili, per il momento. I medici non escludono che possa essere un caso di "trasmissione verticale", avvenuto dopo il parto o addirittura durante la gravidanza. La notizia sarebbe dunque in contrapposizione con quanto avvenuto pochi giorni fa. Lo scorso 30 gennaio una donna incinta contagiata dal Coronavirus aveva dato alla luce una bambina sana. Sia la madre sia la bambina sono in condizioni stabili e la piccola non risultava positiva al virus. A riportare la notizia è il China Daily, quotidiano in lingua inglese pubblicato in Cina. "Buone notizie!", si legge in un tweet. "Una donna incinta ...

