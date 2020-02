Chris Pratt torna in tv nell’adattamento di The Terminal List (Di mercoledì 5 febbraio 2020) The Terminal List, dopo i successi al cinema Chris Pratt torna sul piccolo schermo con l’adattamento dell’omonimo romanzo bestseller Da Everwood su The CW a Parks & Recreation su NBC per arrivare al grande cinema con Avengers, i Guardiani della Galassia e Jurassic World l’attore Chris Pratt ne ha fatta di strada. Non contento del successo avuto al cinema, l’attore è pronto a tornare sul piccolo schermo in qualità di protagonista e produttore esecutivo di The Terminal List, una serie basata sull’omonimo romanzo bestseller di Jack Carr. Il futuro drama, prodotto da Antoine Fuqua con la sua casa di produzione Fuqua Films e dal suo sceneggiatore David DiGilio (Traveler, Strange Angel), sarebbe in sviluppo presso MRC Television tramite Civic Center Media, la joint venture televisiva di MRC con UTA. Scritto da DiGilio e diretto da Fuqua, The Terminal List è ... dituttounpop

Voto10 : Chris Pratt e Antoine Fuqua lavoreranno insieme per The Terminal List - tvblogit : Dopo la Marvel Chris Pratt e Tom Hiddleston protagonisti di due serie tv - SerieTvserie : Dopo la Marvel Chris Pratt e Tom Hiddleston protagonisti di due serie tv -