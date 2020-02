Chiara Ferragni rispedisce la ‘bufala’ al pizzaiolo di Caserta (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Aveva destato molto clamore mediatico, al limite della morbosità social, il racconto di Francesco Martucci, il titolare di una famosa pizzeria di Caserta che aveva diChiarato di aver rifiutato una prenotazione di Chiara Ferragni e Fedez (con il figlio Leone) che, secondo la sua ricostruzione, pretendevano un privée nel suo locale per cenare senza essere al centro dell’attenzione degli altri clienti. Ora, però, è la famosa influencer di Cremona a rispondere per le rime a queste accuse che l’anno portata – per l’ennesima volta – a esser vittima di una gogna social. LEGGI ANCHE > Giancarlo Magalli su Chiara Ferragni: «Non sa fare niente, anche se guadagna miliardi» Lo ha fatto attraverso una Instagram Stories in cui, rivolgendosi al pizzaiolo di Caserta, parla apertamente di ‘bufale’. Chiara Ferragni, infatti, ha addirittura negato di aver pianificato una ... giornalettismo

HuffPostItalia : 'Chiara Ferragni cercava un privé nella mia pizzeria. Le ho detto: per me i clienti sono uguali' - fanpage : 'No, non abbiamo privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo' - giornalettismo : 'Non ho mai pianificato una cena a #Caserta, ma quando succederà me la metta nel piatto ‘la bufala’ perché quella è… -