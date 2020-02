Chiara Ferragni, figuraccia epocale “Porta in faccia all’influencer” (FOTO) (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Due di picche per Chiara Ferragni: il pizzaiolo Francesco Martucci non le offre una sala riservata ed è polemica Brutte notizie per Chiara Ferragni che ha ricevuto un due di picche. Infatti, la fashion blogger più famosa del mondo, aveva chiesto al titolare della pizzeria “I masanielli” di Caserta, Francesco Martucci, di avere una sala privè all’interno della pizzeria. In pratica, avrebbe telefonato all’eccentrico pizzaiolo che rientra ai primi posti del top pizza 50. Voleva uno spazio riservato per consumare la pizza. In pratica, aveva fatto questa richiesta perché non voleva stare in un locale troppo affollato. Ebbene, nonostante la conversazione tra i due pare sia stata abbastanza tranquilla con tanto di ringraziamenti, alla fine il pizzaiolo ha deciso che non era il caso di procedere in questo modo. Infatti, ha spiegato che non era possibile in quanto il locale è aperto ... kontrokultura

