Chiara Ferragni dice la sua sul caso della fake news che la riguarda (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ieri non abbiamo potuto fare a meno di riportare la reazione di Fedez alla fake news che ha coinvolto sua moglie Chiara Ferragni. Mrs Ferragnez, invece, ha mantenuto il silenzio fino a poche ore fa. Si, perché l’imprenditrice digitale italiana più famosa del mondo oggi, direttamente da Los Angeles, ha rilasciato una Instagram story che mette la parola fine a questa vicenda: Caro @pizzaiolo ho letto della “bufala” secondo la quale avrei prenotato nel suo ristorante a Caserta solo a patto di essere nel privè. Non ho mai pianificato una cena a Caserta, ma quando succederà me la metta nel piatto la “bufala” perchè quella è buona sempre (con o senza privè) Insomma, Chiara Ferragni ha saputo destreggiarsi con ironia e sottigliezza di fronte ad una fake news. fake news su Chiara Ferragni: il pizzaiolo ammette lo sbaglio Fedez, comunque, ha ... trendit

