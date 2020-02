Chiara Ferragni accusata di aver chiesto un privè in pizzeria, la fake news diventa virale e la replica di Fedez è epica! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ha veramente dell’assurdo e del paradossale, la vicenda che nelle ultime ore ha visto protagonista Fedez e la moglie Chiara Ferragni. I due, in questi giorni, si trovano a Los Angeles per lavoro, ma il titolare di una pizzeria di Caserta ha voluto fare uno “scherzetto” ai genitori del piccolo Leone. L’uomo, infatti, sostenendo di aver ricevuto una telefonata della Ferragni, attraverso il proprio profilo Facebook, ha raccontato di una chiamata per prenotare un privé in pizzeria: Ciò ha, inevitabilmente, scatenato un vero e proprio polverone, che l’influencer e il rapper si sono limitati a commentare attraverso una storia Instagram (che trovate a inizio articolo), in cui ironizzano sull’impossibilità della vicenda attribuita loro, se non altro perché al momento non si trovano neppure in Italia: “Qua da Los Angeles stiamo cercando qualcuno che ci ... isaechia

