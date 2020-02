Che fine ha fatto Plizzari? Il portiere del Milan verso la retrocessione a Livorno (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Alessandro Plizzari, 19 anni, aveva cominciato la sua carriera entrando nella storia del calcio italiano perché primo nato nel 2000 a essere convocato in Serie A. Nel suo Milan per la precisione, il club che l’ha accolto fin da quando aveva solo 6 anni. Oggi, sta nuovamente per retrocedere in B col Livorno, dopo l’ultimo posto alla Ternana di due anni fa. Cosa è successo alla promessa dei rossoneri? Di lui si ricordano le grandi gesta nell'Under Azzurra. fanpage

realvarriale : Non è solo un grande allenatore ma anche un uomo di classe e eleganza assolutamente rare. 'Mi dispiace per i cori,… - LegaSalvini : #SALVINI CITOFONA AL PILASTRO? LE MAMME LO RINGRAZIANO: 'STRANAMENTE NON CI SONO PIÙ SPACCIATORI' - AntoVitiello : Sulle voci riguardanti #Rangnick dalla Germania: fonti vicine alla proprietà fanno sapere che c’è grande apprezzame… -