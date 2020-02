Che fine ha fatto Padre Georg? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Papa Francesco avrebbe concesso un congedo a tempo indeterminato al prefetto della Casa Pontificia, mons. Georg Gaenswein. Lo scrive il giornale tedesco Die Tagepost.Il segretario privato del Papa emerito rimarrebbe in carica come capo della Prefettura ma sarebbe libero di trascorrere più tempo con Benedetto XVI. Oggi mons. Gaenswein non era presente all’udienza generale di Papa Francesco, come non c’era nelle ultime udienze private al Palazzo apostolico degli ultimi giorni. huffingtonpost

