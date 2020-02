Champions | Atalanta-Valencia | superata quota 36 mila biglietti

Atalanta - Marino : «Noi come il Leicester? Il nostro scudetto è la Champions» : Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato a Sky Sport della panchina D’Oro a Gasperini Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato della panchina D’Oro consegnata a Gasperini. Queste le parole a Sky Sport. GASPERINI – «La dedica del mister alla città, alla società, deriva da anni che viviamo insieme queste emozioni. L’ho visto emozionato, non è facile per lui aprirsi, ma ...

Valencia - grave infortunio per Garay : salta gli ottavi di Champions contro l’Atalanta : Il Valencia, avversario dell'Atalanta agli ottavi di Champions League, deve fare i conti con una vera e propria tegola. grave infortunio per Ezequiel Garay, perno difensivo della formazione di Celades. Il centrale classe 1996 ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro e quasi certamente resterà fuori fino al termine della stagione. Un problema serio per i "pipistrelli" che perdono uno degli uomini di maggiore ...

Dal Calcioscommesse alla Champions - Masiello saluta l’Atalanta : “Mi avete riabilitato” : Andrea Masiello lascia l'Atalanta. Il difensore nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con il Genoa, ed è pronto ad iniziare una nuova avventura alla corte di Davide Nicola. Il classe 1986 in una lunga lettera ha salutato tutto l'ambiente nerazzurro. Masiello sarà sempre riconoscente nei confronti della Dea che ha creduto in lui, nonostante la "macchia" della squalifica per il caso del Calcioscommesse.Continua a leggere

Atalanta - Gasperini : «Abbiamo una capoccia da Champions» – VIDEO : Gian Piero Gasperini parla dopo la vittoria contro il Torino: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta alla fine della gara Gian Piero Gasperini ha commentato la roboante vittoria per 0-7 della sua Atalanta ai danni del Torino. Ecco le sue parole. LA GARA – «Devo dire che è stato un primo tempo straordinario. La sconfitta subita lunedì in casa con la Spal ha lasciato indubbiamente il segno, i ragazzi ...

Il Valencia batte il Barcellona dopo tredici anni - Murcielagos in ripresa : sfideranno l’Atalanta in Champions : Inizia malissimo l’avventura di Quique Setién sulla panchina del Barcellona in Liga. Dopa la vittoria (peraltro poco convincente e nel finale contro l’UD Ibiza in Coppa del Re) i catalani vengono sconfitti al Mestalla dal Valencia per 2-0. Grande partita degli uomini di Celades, avversari dell’Atalanta in Champions, che stendono i blaugrana grazie alla doppietta di Maxi Gomez. L’attaccante uruguaiano si è visto ...

Atalanta - Gomez : «Non pensiamo alla Champions League» : Il capitano dell’Atalanta Gomez ha parlato della sfida di Champions League contro il Valencia Alejandro Gomez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in merito alla sfida di Champions League contro il Valencia: «Manca ancora tanto e non possiamo pensare solo a quella partita. Dobbiamo pensare al campionato per tornare in Europa». «Il campionato è il nostro vero obiettivo. È difficile arrivare in Champions, soprattutto nel campionato ...

Live Atalanta-Spal 0-0 Gasp cerca tre punti per la corsa alla Champions : L'Atalanta viene da 3 vittorie casalinghe consecutive con 13 gol segnati e 2 soli subiti, in occasione del 3-2 sul Verona: poi, la doppia ''manita'' rifilata prima al Milan e poi...

Atalanta-Spal live dalle 20.45 : Gasp cerca tre punti Champions : L'Atalanta viene da 3 vittorie casalinghe consecutive con 13 gol segnati e 2 soli subiti, in occasione del 3-2 sul Verona: poi, la doppia ''manita'' rifilata prima al Milan e poi...

Atalanta - Gosens : «Vogliamo Champions League e Coppa Italia» : L’esterno dell’Atalanta Gosens ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra di Gasperini: «C’è voglia di Champions League» Robin Gosens ha parlato degli obiettivi stagionali dell’Atalanta: «Se arriviamo in Europa League è comunque tanta roba. È normale che c’è voglia di Champions, ma anche l’Europa League secondo me è un buon risultato». «L’anno scorso anno siamo arrivati in finale di Coppa ...

Atalanta-Valencia - Champions League 2020 : programma - orari - tv - date andata e ritorno : L’impresa in Ucraina contro lo Shakthar è ancora nel cuore di tutti i tifosi bergamaschi, ma l‘Atalanta è pronta a far vivere altre emozioni fortissime al proprio pubblico. La squadra di Gasperini si è qualificata per la prima volta nella sua storia per gli ottavi di finale di Champions League e l’urna è stata anche benevola con i nerazzurri, che affronteranno il Valencia in un doppio confronto che può far sognare anche un ...

Atalanta - Gosens : «Il gol in Champions mi ha fatto conoscere - ora sogno la Nazionale» : Atalanta, Robin Gosens si è raccontato in una lunga intervista in cui parla dei suoi prossimi obiettivi La rete in Champions nella gara che ha permesso all’Atalanta di accedere agli ottavi finale lo ha fatto conoscere anche a chi ancora non si era accorto di lui. Robin Gosens sta vivendo un momento d’oro come lui stesso ha raccontato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. «Il gol in Champions mi ha dato tanta ...

Atalanta - Gasperini : «Ottavi di Champions? Ecco quando ho iniziato a crederci» : Atalanta, Gasperini confessa sulla qualificazione agli ottavi di Champions: «Ci credevo, i nostri successi sono un’impresa» Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, è intervenuto riguardo il cammino in Champions League della sua squadra durante la cena di Natale. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da Tuttosport: «Ho iniziato a crederci davvero quando ho visto le nostre avversarie Dinamo Zagabria e Shakhtar Dontesk ...

Sorteggio Champions League ottavi di finale : Lione-Juventus - Atalanta-Valencia e Napoli-Barcellona : Sorteggio Champions League- Juventus, Napoli e Atalanta ai nastri di partenza per cercare di continuare il loro percorso in Champions League in vista degli ottavi di finale. Bianconeri in prima fascia, Napoli e Atalanta in seconda. Occhio ai pericoli per la Juventus, ostacoli chiamati Real Madrid e Tottenham. Lione l’avversario più abbordabile, ma attenzione a […] L'articolo Sorteggio Champions League ottavi di finale: ...

Atalanta - Mario Mandzukic è il sogno da Champions League : così la Juve lo può cedere a gennaio : Mario Mandzukic è un caso a tutti gli effetti: è l'unico "allegriano" che è stato epurato da Maurizio Sarri, nonostante lo scorso aprile abbia firmato un rinnovo fino al 2021 da quasi sei milioni netti a stagione. Il croato vice campione del mondo non è neanche mai stato convocato e cerca una nuova