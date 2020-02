CENTRO METEO EUROPEO: si abbassa il Vortice Polare, alta pressione in crisi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il CENTRO METEO EUROPEO ci promette una decina di giorni di instabilità dovuta al transito di alcune perturbazioni atlantiche. La zona di alta pressione che si stabilirà sull'Europa centrale, interessando anche l'Italia nei prossimi giorni, non presenta caratteristiche di durata, e sembra anzi cedere il passo ad una prima perturbazione atlantica che dovrebbe interessarci nel fine settimana. La pressione atmosferica sembra cedere in modo più deciso nei primi giorni della prossima settimana, in particolare nella giornata di martedì 11 febbraio, quando il CENTRO-Nord Italia sarà interessato da una intensa perturbazione atlantica che si sposterà poi verso il Sud. Seguirà un temporaneo intervallo di tempo in attesa di un altro fronte perturbato che scivolerà lungo l'Adriatico. In seguito, dovrebbe ristabilirsi una cellula di alta pressione in grado di garantire tempo ... meteogiornale

