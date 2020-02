Casa: un terzo delle famiglie italiane ne ha una di proprietà (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il mattone è un bene che, nel corso dei decenni, ha sempre conservato la sua importanza per gli italiani: tanto che, come riportato da un articolo di Immobiliare.it, il 75,2% delle famiglie risiede in una Casa di proprietà. Il valore complessivo delle abitazioni possedute da persone fisiche arriva a 5.526 miliardi di euro, tutti investiti in patrimonio immobiliare. Lo rende noto l’analisi “Gli Immobili in Italia”, realizzata dall’Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Zone diverse, case diverse I dati, che si riferiscono all’anno 2016, rilevano come nel nostro Paese ogni abitazione valga in media 162 mila euro, cifra che corrisponde a 1.385 euro al metro quadro. La superficie media degli immobili è di 117 mq. Naturalmente, questi numeri cambiano in base alle regioni e alle città prese in esame, ma sono sufficienti a comprendere ... ilfattoquotidiano

