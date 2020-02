Casa Sanremo, giornata di giovedì dedicata alla lotta al cyberbullismo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Maratona a Sanremo giovedì 6 febbraio con due eventi per combattere il cyberbullismo insieme alla musica del Festival. I due appuntamenti si inseriscono nel progetto Rai “Tra Palco e città”, realizzato da Rai Pubblicità, con la collaborazione del Consorzio Gruppo Eventi, ideato e realizzato per portare il Festival di Sanremo fuori dal Teatro Ariston con eventi ed esperienze sul territorio. UNIEURO sarà presente a entrambi gli appuntamenti per presentare in anteprima il libro #cuoriconnessi che sarà distribuito gratuitamente in tutti i suoi punti vendita nel territorio italiano da venerdi 7 febbraio, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. La maratona inizia alle 9.00 al Casinò di Sanremo con il Convegno del Co.re.Com Liguria che si fa portavoce di un uso responsabile della Rete e vuole dedicare alla lotta contro il cyberbullismo il “I° Convegno ... giornalettismo

