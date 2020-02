Carlo Alvino è tranquillo: “Guadando la panchina di Genova venivano i brividi, una panchina da top club europeo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società. Impossibile non soffermarsi sul momento della squadra di Gennaro Gattuso dopo la vittoria contro la Sampdoria. In molti pensano che adesso nessun obiettivo sia irraggiungibile. Si potrebbe ambire persino al posizionamento in Champions, distante 9 punti in classifica. “Guadando la panchina di Genova venivano i brividi, una panchina da top club europeo. Il Napoli sta recuperando sotto il punto di vista fisico e mentale, tiene aperta la porta delle Coppe: c’è la semifinale contro l’Inter in Coppa Italia e la serata di Gala contro il Barcellona. Lobotka? Secondo me ha qualche chilo in più, deve smaltirlo a Castel Volturno, poi vedremo anche lo slovacco che calciatore ha preso il Napoli”. Finora i nuovi acquisti hanno convinto la massa. Diego ... calciomercato.napoli

allgoalsnapoli : Consueto appuntamento col filo diretto con i tifosi azzurri di Porompomperoperò. Vi proponiamo la puntata odierna,… - allgoalsnapoli : Dopo la vittoria del Napoli contro la Sampdoria torna il filo diretto con i tifosi azzurri di Porompomperoperò. Vi… - ilnapolionline : Le parole del direttore di TV Luna Carlo Alvino sul suo profilo twitter 'I drammi più commoventi e più strani non… -