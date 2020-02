Cancro, l’allarme dell’Oms: “Aumento dei casi del 60% in vent’anni” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha lanciato un allarme: se i nostri comportamenti non cambieranno, i casi di tumore nei prossimi vent’anni aumenteranno sempre di più. L’allarme dell’OMS sul Cancro Nello specifico l’Oms ha fatto sapere che il mondo vedrà un aumento del 60% se non ci sarà un cambiamento nelle proprie abitudini. Nei Paesi a basso e medio reddito i casi potranno poi aumentare fino all’81%. Gli studiosi hanno pertanto fornito dei consigli su come evitare di contrarlo, primo fra tutti quello di lavorare sulla prevenzione. Oltre a questa sarà importante la riduzione dell’uso del tabacco – ad oggi causa del 25% delle morti da Cancro -, la vaccinazione per l’epatite B contro il tumore al fegato e quella per l’HPV per l’eliminazione del Cancro al collo ... notizie

