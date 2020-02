Calciomercato Napoli, la situazione sul rinnovo di Dries Mertens rimane ferma (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Dries Mertens è tornato ed andato subito in goal contro la Sampdoria, con una bella conclusione dalla lunghissima distanza a porta sguarnita. Un’esultanza liberatoria, quella del belga a Marassi, ma di rinnovo non si parla ancora. La scadenza del contratto si sta avvicinando sempre di più. Il Napoli sta provando a smussare gli angoli per cercare di convincerlo, offrendo un biennale da oltre 4 milioni di Euro. Il giocatore, però, vorrebbe garanzie sul futuro e monetizzare di più. C’è chi parla persino di una richiesta di 7 milioni di ingaggio. Alla finestra rimangono Monaco, Inter e Chelsea. L’attaccante ha rifiutato ogni trasferimento nel mercato di riparazione invernale. Soprattutto gli inglesi ci avevano fatto un pensierino, ma è stato tutto inutile. Il pensiero principale di Dries Mertens ora è quello di superare Marek Hamsik nella classifica dei cannonieri della ... calciomercato.napoli

