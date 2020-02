Cadorago, responsabile casa famiglia arrestato per abusi su minore: ordinava la droga dello stupro (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Un uomo di 43 anni, responsabile di una casa famiglia per bambini a Cadorago, in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo aveva ordinato online un flacone della cosiddetta "droga dello stupro". Al posto del corriere, alla sua porta si sono presentati i militari dell'Arma. Dopo l'arresto i carabinieri hanno scoperto la doppia vita del 43enne: in casa aveva foto e video pedopornografici e avrebbe abusato sessualmente di un ragazzino all'epoca dei fatti minorenne. fanpage

