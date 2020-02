Burrasca di vento sull'Italia e l'area alpina e mediterranea: punte di 200 km orari (Di mercoledì 5 febbraio 2020) CRONACHE METEO: forti raffiche di vento, come era nelle previsioni, il 4 Febbraio hanno spazzato il cielo della nostra Penisola ma anche delle Isole Maggiori e delle zone alpine, sia del versante Italiano che estero. Le raffiche più forti ci sono registrate in Corsica, dove la località di Cap Corse ha registrato una punta massima di vento di 198 km orari e quella di Cap Sangro una raffica di 180 km orari. sull'intera Isola le raffiche hanno superato i 130-150 km orari, spazzando sia le coste che le zone interne. Nello stesso tempo, raffiche di vento fortissime hanno interessato anche le zone a nord delle Alpi. In Austria numerose località, specie nella zona centro-orientale, hanno presentato raffiche che hanno raggiunto 130-140 km orari di velocità. 140 km orari si sono misurati Infatti a Feuerkogel, a 1680 metri di altezza, ma un'insolita raffica di quasi 120 ... meteogiornale

