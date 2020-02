Brescia, vigile urbano si suicida: era stato insultato sui social (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Finisce in tragedia la storia di un vigile urbano che si suicida con la pistola: era stato insultato sui social. E’ accaduto in provincia di Brescia, a Palazzolo Sull’Oglio. Si tratta di Gian Marco L., 43 anni, di origini siciliane. Contro di lui si erano scatenati numerosi attacchi a mezzo social. Il motivo? Verso la fine di gennaio il vigile aveva parcheggiato l’automobile di pattuglia su un posto destinato ai disabili nei pressi dell’Università a Bergamo. Dunque era stata scattata una foto che aveva scatenato un vero putiferio. Probabilmente gli attacchi social sono stati tali da diventare insostenibili, portandolo a prendere questa difficile decisione, quella di togliersi la vita. vigile urbano si suicida in provincia di Brescia dopo essere stato insultato sui social Gian Marco L. si è suicidato nell’automobile di pattuglia utilizzando la ... ultimenotizieflash

qn_giorno : #Brescia, #Palazzolo, vigile si toglie la vita. Il sindaco: 'Questa tragedia è un fallimento umano' - LIDAMUGNAI : RT @giornalettismo: Aveva parcheggiato l'auto di ordinanza in un posto riservato ai disabili. Gian Marco Lorito, agente della polizia local… - giornalettismo : Aveva parcheggiato l'auto di ordinanza in un posto riservato ai disabili. Gian Marco Lorito, agente della polizia l… -