Bolletta luce e gas Eni: truffa telefonica cambio gestore, l’avviso (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Bolletta luce e gas Eni: truffa telefonica cambio gestore, l’avviso Eni sta avvisando i suoi clienti di alcune segnalazioni ricevute da diversi utenti in merito a truffe telefoniche sulla Bolletta luce e gas, che hanno come oggetto principale il cambiamento di gestore. l’avviso è una e-mail che il fornitore sta inviando a molti suoi utenti, avvertendoli della possibile telefonata-truffa e suggerendo loro come tutelarsi e cosa fare nel caso si dovesse ricevere una chiamata di questo tipo. Segui Termometro Politico su Google News Bolletta luce e gas: attenti alle truffe, la nota Eni “In questo periodo stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte di nostri Clienti che dichiarano di essere stati contattati telefonicamente da soggetti che si spacciano per operatori di Eni gas e luce”, si legge nell’avviso, “ma che propongono offerte di altri fornitori di gas ed ... termometropolitico

