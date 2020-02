Bimba cade nel pentolone nella mensa della scuola e muore: cuochi con le cuffiette non sentono le urla (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I fatti sono avvenuti domenica nella scuola elementare di Rampur Atari, nell'Uttar Pradesh, in India. La vittima non era un'alunna dell'istituto e non è ancora chiaro perché si trovasse a vagare nell'edificio. iIl magistrato distrettuale di Mirzapur Sushil Kumar Patel ha ordinato la sospensione del preside. fanpage

PradolinFabio : Cade mentre scia, bimba in gravi condizioni - Notizie Dal Mondo Notizie News - PradolinFabio : Bimba cade nel pentolone nella mensa della scuola e muore: il cuoco con le cuffiette non ha sentito le urla - Notiz… -