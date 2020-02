Biella, sfonda il cranio alla moglie col ferro da stiro e si accoltella alla gola: gravissimi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) alla base dell’efferato gesto dell’uomo di 67 anni ci sarebbe l’ennesima lite in casa con la moglie, una donna di 58 anni. I due coniugi sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118 allertato dalla polizia e trasportati in codice rosso in spedale. Entrambi sono in condizioni gravissime. fanpage

