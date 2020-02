Berlusconi blinda Caldoro: “Accordo con alleati chiuso da tempo” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – In giornata si è riunito il Comitato di Presidenza di Forza Italia. Nel corso della relazione, Silvio Berlusconi ha spiegato che “il grande successo in Calabria conferma il ruolo di Forza Italia come primo partito della coalizione nel Mezzogiorno”. “Forza Italia e’ un grande partito nazionale saldamente integrato nel centro-destra, che in Italia non potrebbe esistere senza di noi. Siamo i soli eredi in Italia delle grandi tradizioni politiche liberale, cattolico e garantista, i rappresentanti della più grande famiglia politica europea. Siamo quindi radicalmente alternativi alla sinistra e ben distinti per valori, contenuti e linguaggio dai nostri alleati, con i quali collaboriamo lealmente e condividiamo un buon programma di governo da realizzare”. “Forza Italia organizzera’ una grande convention ... anteprima24

Guglielmo_61 : RT @O_Strunz: Campania, Tajani blinda Caldoro: 'lo ha scelto Berlusconi'. Per sputtanarlo così, vuol dire che deve stargli davvero sul cazz… - O_Strunz : Campania, Tajani blinda Caldoro: 'lo ha scelto Berlusconi'. Per sputtanarlo così, vuol dire che deve stargli davver… -