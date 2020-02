Benevento al lavoro per Cosenza: l’esito degli esami per Kragl (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoE’ giunto questo pomeriggio l’atteso esito dell’esame strumentale a cui era stato sottoposto ieri Oliver Kragl. La risonanza magnetica nucleare alla coscia destra ha evidenziato una lesione 3 A del muscolo bicipite femorale. Il giocatore sarà ora sottoposto a cure fisioterapiche e recupero fisico-atletico. Prosegue, intanto, la marcia di preparazione del Benevento in vista del prossimo match di campionato, in programma domenica sera (ore 21) a Cosenza. Giornata di doppia seduta di allenamento per gli uomini di mister Inzaghi. Al mattino, sotto l’occhio attento dello staff medico e del preparatore atletico Alimonta, Maggio e compagni hanno sostenuto, presso la palestra BFit di via Aldo Moro, il terzo ed ultimo test fisico previsto per l’attuale stagione. Nel pomeriggio, invece, i giallorossi hanno ... anteprima24

