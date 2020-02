Beautiful anticipazioni: Hope sempre più presa da Phoebe, capirà che è Beth? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Mentre l’attenzione di tutti gli italiani è catalizzata sul Festival di Sanremo 2020, tornano le nostre anticipazioni di Beautiful! Del resto non c’è solo Sanremo! Che cosa succederà quindi nella puntata di Beautiful in onda domani 6 febbraio 2020? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che arrivano proprio da Los Angeles. Avrete visto che Hope, dopo aver incontrato la piccola Phoebe, ha instaurato con lei un legame molto forte, anche se non riesce a spiegarsi il motivo. E nessuno lo potrà fare almeno per il momento perchè nessuno, a parte Reese e Flo, sa che la piccola Phoebe è in realtà Beth. Come vi abbiamo già raccontato, parlandovi delle anticipazioni americane di Beautiful, questa story line terrà banco ancora per tantissimo tempo per cui non è ancora arrivato il momento di scoprire la verità sulla piccola. Ma che cosa succederà nella puntata di ... ultimenotizieflash

