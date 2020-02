B&B napoletani, è paura coronavirus: “Ci riserviamo diritto di rifiutare soggiorno” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Il coronavirus fa paura. E il vecchio continente comincia a farne le spese anche dal punto di vista economico. Non solo i locali gestiti da Cinesi ma tutto il settore turistico è investito dalle difficoltà, vista la quotidiana presenza massiccia di turisti cinesi che affollano le capitali europee. Il coronavirus sta provocando una vera isteria di massa. Questi problemi sono ovviamente arrivati anche a Napoli, ormai meta mondiale di turismo. Il caso è scoppiato quando in un B&B del centro al momento del check-in si è presentata una coppia cinese che arrivava da Firenze. La ragazza di 30 anni proveniva proprio della provincia dell’Hubei dove si trova Wuhan, epicentro dell’epidemia di coronavirus. In questo caso il gestore del B&B ha accettato gli ospiti accendendo però la discussione tra le ormai migliaia strutture ricettive della ... anteprima24

