Basket GeVi Napoli | domani c’è Torino al PalaBarbuto

Basket. domani al PalaBarbuto la GeVi Napoli gioca contro il Torino. Sacripanti: "Tanta energia per battere la capolista". Dopo la vittoria di tre giorni fa su Bergamo, la GeVi torna nuovamente in campo al PalaBarbuto per l'impegno infrasettimanale di Serie A2 Old Wild West. Gli azzurri ospiteranno la capolista Reale Mutua Torino alle ore 20.45. All'andata la squadra di coach Cavina si impose su Napoli tra le mura amiche del PalaRuffini. Queste le dichiarazioni di coach Sacripanti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La partita con Torino sulla carta potrebbe sembrare proibitiva per noi, ma le gare si giocano in campo e quindi cercheremo di dare il meglio di noi stessi. Vogliamo sfruttare il fattore campo giocando con energia e aggressività. Sappiamo il valore dell'avversario, è la capolista ed ha un roster di Serie A1. Siamo consapevoli che da ..."

