Bari, tragedia sfiorata al Madonnella, ringhiera di un balcone cede e cade sul marciapiede (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una ringhiera, per il forte vento di burrasca di stamattina, è crollata da un balcone in via Dalmazia, angolo via Rosselli nelle vicinanze della sede RAI. Solo per caso, a quell’ora non circolava nessuno su quel marciapiede di solito molto frequentato. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco e delle Polizia Locale. I tecnici dei vigili del fuoco hanno controllato la staticità delle altre ringhiere del palazzo, riscontrando che una in particolare era pericolante. Da ieri sera Bari è sferzata da un fortissimo vento di burrasca che sta provocando innumerevoli problemi. Si segnalano, soprattutto al quartiere Japigia, cadute di alberi e antenne. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco baritalianews

