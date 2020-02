Bari, per allerta meteo disposta chiusura cimiteri, parco 2 Giugno e pineta San Francesco (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il forte vento che sta imperversando dalle prime ore su Bari sta provocando non pochi disagi alla popolazione. La Polizia Locale, su disposizione del Sindaco, ha predisposto la chiusura di alcuni luoghi pubblici quali i cimiteri e parco 2 Giugno e pineta San Francesco. Solo qualche ora fa il vento a burrasca aveva provocato in via Dalmazia la caduta di una ringhiera. L’allerta arancione su Bari continuerà per tutta la giornata di oggi e per la mattinata di domani. Si prevede neve sulla Murgia oltre i 500 metri. A Faeto sul Gargano già dalle prime ore di oggi sta nevicando. baritalianews

