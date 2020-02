Barbara Alberti vendica Rita Rusic | L’attacco ad Adriana Volpe al Gf Vip (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip arriva un attacco diretto e sferrato contro Adriana Volpe con Barbara Alberti che vendica Rita Rusic, dopo la sua uscita dalla casa. La giornalista dei vip è sempre stata una sostenitrice di Rita Rusic e questa volta lo ha palesato apertamente. “Tu odi Rita” queste le parole che Barbara … L'articolo Barbara Alberti vendica Rita Rusic L’attacco ad Adriana Volpe al Gf Vip proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - itsclaudiatweet : RT @FanclubTish: Non ho alcuna intenzione di darla vinta ancora una volta ad Adriana dopo l’eliminazione di Rita, quindi salvo e salverò BA… - perfectderavin : RT @lucaidek: non per fare barbara alberti ma io trovo assurdo che la gente debba spiegare che i tweet su achille lauro sono volutamente ip… -