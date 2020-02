Azioni contro lo spreco alimentare, settima Giornata nazionale di prevenzione (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Lo spreco alimentare è anche un problema ambientale, perché produce lo sperpero di materie prime, energia, risorse. Il ministero dell’Ambiente crede molto in questo impegno, tanto che dal primo gennaio ho creato la prima Direzione generale dell’economia generale che si occuperà chiaramente anche di spreco”. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa intervenendo agli eventi della settima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, a Roma, presso la Fondazione Enpam.“Prima non esisteva un interlocutore unico che affrontasse questo tema, adesso abbiamo una struttura, che significa anche un capitolo di bilancio ad hoc – spiega il ministro – per affrontare lo spreco alimentare nell’ambito dell’economia circolare. Un altro step del nostro impegno è l’accordo che stiamo ... calcioweb.eu

ItaliaViva : #5febbraio Giornata Nazionale Contro lo #SprecoAlimentare. Dopo la legge a prima firma @McGadda la battaglia contr… - Roky99760738 : RT @ItaliaViva: #5febbraio Giornata Nazionale Contro lo #SprecoAlimentare. Dopo la legge a prima firma @McGadda la battaglia contro lo spr… - SantiDiP9 : RT @McGadda: La nostra battaglia contro lo spreco alimentare non si è mai fermata. Un modo vero di fare economia circolare, un modo vero pe… -