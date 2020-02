Avete mai visto la moglie di Beppe Vessicchio? Somiglia a Sophia Loren [FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Protagonista indiscusso del web, Giuseppe (Beppe) Vessicchio è tornato a dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo, dopo un’assenza che non è passata inosservata. Nato a Napoli nel 1956, è un musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore. Dopo 12 anni di fidanzamento, nel 1989, Beppe ha sposato Enrica, da cui ha avuto una figlia, Alessia. Chi è Enrica, la moglie di Beppe Vessicchio FOTO Classe 1956, Giuseppe Vessicchio è il noto direttore d’orchestra e vero e proprio idolo del web. Nel 1989 Beppe ha sposato la sua fidanzata storica con la quale stava da oltre 12 anni, Enrica. I due hanno una figlia, Alessia, e una nipote, Teresa. In un’intervista Vessicchio ha raccontato di come è riuscito a conquistare la moglie: “L’ho conquistata con la musica, la nostra canzone ai tempi fu You Got the Friend’ di James Taylor, scritta da Carole ... velvetgossip

