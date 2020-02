Avete mai visto il figlio di Rita Pavone? Due gocce d’acqua e non solo …[FOTO] (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Rita Pavone è una delle cantanti che ha contribuito a fare della musica italiana un vero e proprio emblema internazionale. La sua irrefrenabile verve artistica ha rapito il pubblico fin dall’inizio. L’artista, da sempre soprannominata “pel di carota”, è attualmente una delle cantanti che concorre verso la vittoria della palma d’oro del festival di Sanremo 2020. Rita Pavone ha già ottenuto un ottimo risultato portando sul palco dell’Ariston la canzone dal titolo ‘Niente (Resilienza 74). Un testo che mette l’interlocutore nella posizione di riflettere ma raccontato da una musicalità piena di energia; non proprio rock e quindi perfettamente in sintonia con l’anima della stessa artista. Il brano scritto dal figlio di Rita Pavone, il compositore George Merk è stato in parte artefice della prima standing ovation della serata di Rai 1. ... velvetgossip

