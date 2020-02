Avanti un altro, Paolo Bonolis e il video della battuta a sfondo sessuale: "Non ho mica detto a pecorina" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ad Avanti un altro la concorrente Antonella si sta giocando il tutto per tutto per portarsi a casa decine di migliaia d'euro. Ma ad un certo punto si blocca e non riesce a trattenere le risate. Tutto nasce dalla domanda di Paolo Bonolis, apparentemente innocua: "Pecorella o maialina, l'amica di Pepp liberoquotidiano

c_appendino : ? #Metro2, approvato il progetto di fattibilità. Un altro passo verso la realizzazione di questa importante infras… - matteosalvinimi : #Salvini: Bologna è un centro di potere dove ci sono molti interessi. Chi avrebbe mai immaginato la Lega al 32% in… - 23_Frog : Abbiamo fatto un altro passo avanti! Adesso testa al campionato! ????? #ForzaInter #InterFiorentina #CoppaItalia… -